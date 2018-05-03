'Masal Şatosu'nu 2 milyon 200 bin kişi gezdi

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, 4 yıl önce açılan, çocukların yoğun ilgi gösterdiği 'Masal Şatosu', bugüne kadar 2 milyon 200 bin kişi tarafından gezildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce, 2014 yılında, Sazova Mahallesi'ndeki Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'na yaptırılan 'Masal Şatosu', çeşitli illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Masal kahramanlarının 3 boyutlu animasyonları ile optik ışık canlandırmalarının olduğu, 50 metre yüksekliğindeki şatonun 26 kulesi bulunuyor. Kulelerden bazıları; İstanbul'daki Galata Kulesi, Antalya'daki Yivli Minare, Diyarbakır'daki Çan Kulesi, Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kulesi, İstanbul'daki Kız Kulesi, Mardin'deki Ulucami Minaresi ve Amasya'daki Burgulu Minare'nin benzerinden oluşuyor.

Masal Şatosu yöneticisi Eray Arslan, çocuklar kadar büyüklerin de şatoya ilgi gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Masal Şatosu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen tarafından 'Her şey çocuklar için' sloganı ile hizmete açıldı. Gerek Eskişehirli gerekse diğer şehirlerden gelen vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği bir merkez. Masal Şatosu'nda 'efsaneler diyarı', 'evvel zaman sokağı', 'gizemli yolculuk gibi' özel alanlar bulunuyor. Her alanı çocuklarla etkileşimle kullanıldığı, çok özel donatıların bulunduğu, tamamıyla etkileşimli bir alan olarak tanımlayabiliriz. Türkiye'de Masal Şatosu'nun mimari olarak bir örneği yok. Türkiye'de tek diyebiliriz. Masal Şatosu heyecan dolu bir yer."



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