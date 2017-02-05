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Masal kahramanlarından kanserli çocuklara tebessüm

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de faaliyet gösteren Tebessüm Gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek için her hafta etkinlik düzenliyor. Çocuklara destek olmak...

Masal kahramanlarından kanserli çocuklara tebessüm

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de faaliyet gösteren Tebessüm Gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek için her hafta etkinlik düzenliyor.
Çocuklara destek olmak ve moral amacı ile toplanan gönüllüler, odaları gezerek hastaları tek tek ziyaret ediyor. Çocukların en çok sevdikleri masal kahramanları olan Pamuk Prenses, Süpermen, Zorro ve Palyaço kostümü giyen gönüllüler, tedavi görenleri eğlendirmek için türlü oyunlar yapıyor. Çocuklara hediye dağıtıp sevindiren gönüllüler, yanlarında getirdikleri keman ve mini piyano ile konserler verip şarkılar çalıyor. Kimi çocuklar şarkılara eşlik ederken, kimileri de dans edip gönüllerince eğleniyor. Şenlik havasında geçen ve çocukların yüzlerinde tebessüm yaratan gönüllüler, dağıttıkları hediyeler ve medikal malzemeler ile de ailelere destekte bulunuyor.
AMAÇ ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK
Amaçlarının çocukları mutlu ederek hastalık karşısında yaşama tutunmalarını sağlamak olduğunu belirten grubun öncüsü Yasemin Birbudak, çocukları sevindirecek kostümlerle, masal kahramanlarıyla, tiyatro, sihirbazlık gösterileri, müzik resitalleri gibi etkinliklerle onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyleyerek şu bilgileri verdi:
"Enstrümanlarla hastaneye gidip isteyen çocuklara eğitim veriyoruz, çocuk şarkıları çalıp oynuyoruz, mini konserler veriyoruz. Farklı farklı eğlenceler düzenliyoruz. Amacımız çocuk çehrelerinde, acı yerine umut ve tebessüm yaratmak. Çocuklar bizi her hafta düğüne ya da bir bayrama hazırlanıyormuş gibi süslenip bekliyorlar. Heyecanla bize eşlik ediyorlar. Moral ve motivasyonun kanser hücreleri üzerinde etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.''
Daha çok çocuğa daha iyi koşullarda ulaşıp yardım etme hedefini taşıyan Tebessüm Gönüllüleri, geniş kitlelerden destek bekliyor.

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