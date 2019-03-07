Masabaşı işi bırakıp, çöp kamyonunun direksiyonuna geçti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde masabaşında görev yaparken, küçük çöp kamyonlarının birinde şoförlüğe başlayan İlknur Çoralar (44), şimdi de büyük çöp kamyonunun direksiyonuna geçti. Çok sayıda erkek çalışan arasında aynı işi yapan tek kadın olan Çoralar, bu görevi çok istediğini ve başardığını belirterek, kadınların cesur olması gerektiğini vurguladı.

Konak Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 2005 yılında göreve başlayan İlknur Çoralar, 2012'ye kadar masabaşında çalıştı. En büyük hayallerinden biri çöp kamyonu kullanmak olan Çoralar, bir süre sonra tutkusunu gerçeğe dönüştürdü. Küçük çöp arabası ile sokaklarda çalışmaya başlayan Çoralar, daha sonra büyük çöp kamyonunun direksiyonuna geçmeye karar verdi. Bu düşüncesini çevresindekilerle paylaşan Çoralar'a, "Yapamazsın, çok zor" denildi. Eşinden ayrı olan ve 1 kızı bulunan Çoralar, söylenenlere aldırmayarak, önce büyük çöp kamyonu kullanmak için ehliyet aldı ardından direksiyona geçti.

Bir süredir çöp kamyonunda şoför olarak görev yapan İlknur Çoralar, mesai saati içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Sabah erken saatlerde işe başladıklarını kaydeden Çoralar, "İnsanlar dışarı çıkmadan önce çöpün alınması gerekiyor. Bu nedenle önce araçlarımızı kontrol ediyoruz. İki arkadaşım ile çıkıyorum. Onlarla birlikte bölgemize gidiyoruz, çöpümüzü topluyoruz" dedi.

'GÖNÜLDEN İSTİYORLARSA BAŞARIRLAR'

Çalışırken genelde keyifli şeyler yaşadığını aktaran İlknur Çoralar, uzun zamandır çöp aracı kullandığı halde kendisini ilk defa görenlerden çok güzel tepkiler aldığını belirtti. Çoralar, "Beni görenler 'Yaşasın bir kadın var, seni tebrik ediyoruz' diyorlar. Zaman zaman trafikte sıkıştırmaya çalışan erkekler de oluyor ama ben galip geliyorum" diye konuştu.

Kadınlardan cesur olmasını isteyen Çoralar, "Kadınlar eğer istiyorlarsa 'Ben bunu yapabilir miyim?' bile dememeleri lazım. Gönülden istiyorlarsa kesinlikle başarırlar. Engelleri mutlaka olacak. Hele değişik bir işi yapmak istiyorlarsa mutlaka engelleri olacak ama o engelleri aşmak, işi yapmaktan çok daha güzel" dedi.

Büyük çöp kamyonunu kullanmak istediğinde çeşitli engellerle karşılaştığını, 'Yapamazsın, boşuna uğraşma, zor olur' diyenler olduğunu anlatan Çoralar, söylenenlere aldırmadığını dile getirdi. Çoralar, "Tüm bunlardan başka ayrıca çok kalabalık bir erkek grubu içerisinde tek kadın olacaksın. Bu da büyük bir handikaptı. Bunun için de zorluk yaşayacağımı söylediler. Ben kafama koymuştum, 'Yapacağım' dedim ve yaptım. Yapmanın dışında, galiba da başardım" diye konuştu.

'EVİN TEK KIZIYIM'

Çalışma arkadaşlarının erkeklerden oluştuğunu, bu nedenle 'Evin tek kızıyım' diye arkadaşlarına şakalar yaptığını anlatan İlknur Çoralar, "Burada büyüğün de küçüğün de ablasıyım. Evin tek kızıyım. Çok büyük bir aile, çok büyük bir iş yeri. Ortamda herkes erkek, ben tek kadınım. İlk zamanlarda herkes beni çok yadırgadı. Ben bile ilk zamanlar burada olduğum için kendimi yadırgamıştım. Daha sonra herkes birbirine alıştı. Bir bütün gibi olduk. İşe çıkarken 'Ben ablayla çıkacağım' diyenler çok oluyor. İş bölümleri yaparken benimle çalışmak isteyen çok arkadaşım oluyor" dedi.

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