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Martılar buz tutan denizin üstünde

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu. Martılar ve karabataklar, buz tutan denizin üstünde kondu. İzmit'te gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. İzmit Körfezi'nin...

Martılar buz tutan denizin üstünde

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu. Martılar ve karabataklar, buz tutan denizin üstünde kondu.
İzmit'te gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. İzmit Körfezi'nin sığ kesimleri buz tuttu. İzmit Seka Park'ta sahile yakın kesimler buz tutarken, martılar ve karabatak kuşları buz tutan denizin üzerine kondu. Sabah gezmeye çıkanlar buz tutan denizin üzerindeki martıları ve karabatakları fotoğrafladı. Balıkçı Sabri Curnal, "3 yıl önce de böyle oldu. Balığa çıkarken buzları kıra kıra balığa çıktık. İskelenin çevresi buz tuttu. Sabah geldiğimde martılar karabataklar buzun üzerinde yürüyordu" dedi.

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