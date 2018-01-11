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Marmaris'teki adalardan 5 ton çöp çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, ilçedeki 4 adada çevre temizliği yaptı, yaklaşık 5 ton çöp çıktı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin güneydoğusundaki Milli...

Marmaris'teki adalardan 5 ton çöp çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, ilçedeki 4 adada çevre temizliği yaptı, yaklaşık 5 ton çöp çıktı.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin güneydoğusundaki Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait Palmiye, Keçi, Cennet ve Bedir adalarında temizlik yaptı. 60 personel ve 3 balıkçı teknesi, bir hafta süreyle adalardan atık topladı. Çoğunluğu cam, pet şişe olmak üzere buzdolabı, halı, paspas, naylon poşet, ayakkabı, sandalet, kablo ve çeşitli metal atıklardan oluşan çöpler, balıkçı tekneleri ile kıyıya çıkartıldı. Yaklaşık 5 ton çöp, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.
Vatandaşları doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet eden Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Ekibimizle beraber yıl boyunca temizlik çalışmaları yapıyoruz. Özelikle turizm sezonu sonunda sorumluluk alan gözetmeden doğanın korunması için planlı olarak temizlik yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için bu çalışmaları yapıyoruz. 4 adada 1 hafta süreyle çöp ve atık toplanma yapıldı. Denizde atılan çöplerin karaya vurmasının yanı sıra adaların içinde çok sayıda atıklar mevcut. Duyarsız insanlar yüzünden yeşil alan zengini adalarımız, çöp içinde kalmış. Kendi elimizle cenneti cehenneme çevirmişiz. Duyarsız insanlar çöp atmaya devam etse bile bizler bıkmadan doğamıza sahip çıkmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

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