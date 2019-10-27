Marmaris'te zehirli balık istilası fiyatlar artırdı

MARMARİS'te, zehirli balon ve aslan balıkları, deniz canlıları popülasyonunun azalmasına yol açtı. Tezgahlardaki balık sayısı düşünce, fiyatlar arttı.

Akdeniz'den sonra Ege kıyılarına, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli zehirli türler 5 yıl önce akın etmeye başladı. Bu türler arasında yer alan balon balığı, Marmaris kıyıları ile açıklarında avlanan amatör ve profesyonel balıkçılara sorun olmaya başladı. Balon balığının yanı sıra son zamanlarda yine zehirli olan aslan balığı da ağlara takılmaya başladı. Boyları 11- 72 santim arasında değişen balon ve aslan balıkları, diğer deniz canlılarının azalmasına yol açtı. Amatör ve profesyonel balıkçıların oltaları ile ağlarını parçalayan bu 2 zehirli deniz canlısı, balık tutmayı zorlaştırdı. Az sayıda deniz ürünleriyle Marmaris Balık Hali'ne dönen balıkçıların, satış rakamları yüksek olunca fiyatlar tezgahlara yansıdı. Balık ve aslan balığının en çok sevdiği küçük balıklar, kabuklu deniz canlıları ile kalamar fiyatları, cep yaktı. Kalamarın kilosu 130 lirayı bulurken, Marmarislilerin en çok tükettiği lapa, istavrit ve mezgit gibi küçük balıklar ise kilosu 35 ila 55 liradan satılmaya başlandı.

BİLİMSEL VERİLERE DUYARSIZ KALINDI

Zehirli ve istilacı bu deniz canlılarıyla ilgili alanında uzman bilim adamlarının araştırmalarıyla uyarılarda bulunduklarını ancak duyarsız kalındığını öne süren Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Balon ve aslan balığı büyük değil küçük balıklara saldırmaktadır. Büyüme aşamasındaki balıklara saldıran bu türler nedeniyle, popülasyonda azalma söz konusu. Her geçen denizlerimizde büyüyen sorunları bilimsel olarak hazırladığımız raporlarla çözüme kavuşturabiliriz. Bu önemli konu ile ilgili hazırladığımız raporlara biraz önem gösterselerdi çözüme kavuşurdu. Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.

FİYATLAR ARTTI

Marmaris Belediye Balık Hali'nde 40 yıldır deniz ürünleri satan Durmuş Ali Yücel fiyatların artmasında bu balıkların etkisinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim tezgahlarımızı en çok etkileyen balon balığı. Balon balığı ağ, paragadi ve oltalara ciddi zarar veriyor. Özellikle küçük çapta balıkçılık yapanlar, deniz ürünleri tutmakta zorlanıyor. Çoğu balıkçı ağları, paragadi ve oltaları parçalanmış olarak geri dönüyor. Az balıkla dönüldüğü için fiyatlar yüksek oluyor. Bir an önce önlem alınmalı" dedi.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de "Marmaris kıyı ve açıklarında denizleri tehdit eden zehirli türlerle ilgili araştırmalarımız devam etmektedir. Balıkçılarımıza zehirli türler ve yoğun bulundukları alanlar hakkında bilgilendirmeleri sıklıkla yapıyoruz" dedi.



