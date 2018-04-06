Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Marmaris'te yine aynı ayıp

MARMARİS'te yılbaşından bu yana 50 geri dönüşüm kutusu parçalandı, 30 yönlendirme levhasına zarar verildi. Geri dönüşüm kutusu ve levhalara daha önce de zarar verildiğini hatırlatan yetkililer, duyarlı olunmasını istedi. Marmaris Belediyesi...

Marmaris'te yine aynı ayıp
MARMARİS'te yılbaşından bu yana 50 geri dönüşüm kutusu parçalandı, 30 yönlendirme levhasına zarar verildi. Geri dönüşüm kutusu ve levhalara daha önce de zarar verildiğini hatırlatan yetkililer, duyarlı olunmasını istedi.
Marmaris Belediyesi ekipleri, Yeni Datça karayolunda bulunan Seyir Tepesi mevkiindeki geri dönüşüm kutularının parçalanarak atıldığını öğrendi. Bugün olay yerine gelen ekipler, 4 geri dönüşüm kutusunun parçalanarak, 30 metrelik uçuruma atıldığı gördü. Belediye temizlik işleri ekipleri, halat yardımıyla uçuruma inip, çöpleri topladı, parçalanan kutuları yukarı çıkardı.
Geri dönüşüm kutularının yerine yenisinin konulacağını bildiren Marmaris Belediye yetkilileri, "Ocak ayından itibaren ormanlık ve karayolları kenarlarına konulan 50 tane geri dönüşüm kutusu parçalanarak atıldı. Ayrıca ormanlık alanda konulan 30 demir yönlendirme levhası kurşunlanıp, demir ayakları kırılarak atıldı" dedi. Geri dönüşüm kutusu ve levhalara daha önce de zarar verildiğini hatırlatan yetkililer, duyarlı olunmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314