Marmaris'te yine aynı ayıp

MARMARİS'te yılbaşından bu yana 50 geri dönüşüm kutusu parçalandı, 30 yönlendirme levhasına zarar verildi. Geri dönüşüm kutusu ve levhalara daha önce de zarar verildiğini hatırlatan yetkililer, duyarlı olunmasını istedi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Yeni Datça karayolunda bulunan Seyir Tepesi mevkiindeki geri dönüşüm kutularının parçalanarak atıldığını öğrendi. Bugün olay yerine gelen ekipler, 4 geri dönüşüm kutusunun parçalanarak, 30 metrelik uçuruma atıldığı gördü. Belediye temizlik işleri ekipleri, halat yardımıyla uçuruma inip, çöpleri topladı, parçalanan kutuları yukarı çıkardı.

Geri dönüşüm kutularının yerine yenisinin konulacağını bildiren Marmaris Belediye yetkilileri, "Ocak ayından itibaren ormanlık ve karayolları kenarlarına konulan 50 tane geri dönüşüm kutusu parçalanarak atıldı. Ayrıca ormanlık alanda konulan 30 demir yönlendirme levhası kurşunlanıp, demir ayakları kırılarak atıldı" dedi. Geri dönüşüm kutusu ve levhalara daha önce de zarar verildiğini hatırlatan yetkililer, duyarlı olunmasını istedi.



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