Marmaris'te yakalanan o bakıcı İstanbul'a gönderildi

İSTANBUL'daki bir işadamının çocuğuna işkence yaptığı eve yerleştirilen gizli kameralarla tespit edilen, olayın ardından kayıplara karışan ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanan Ukraynalı bakıcı 54 yaşındaki Nadia Shapoval işlemlerinin tamamlanmasının ardından havayoluyla İstanbul'a götürüldü.İstanbul'da yaşayan İşadamı S.E. (37) ve eşi yabancı uyruklu M.T.E., çocuğunun evde bakımı için 6 ay önce Ukrayna uyruklu Nadia Shapova'yı işe aldı. Bir süre sonra anne M.T.E., çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek durumu eşi S.E.'ye anlattı. Baba S.E., bakıcının hareketlerinden şüphelenerek evin çeşitli odalarına gizli kamera yerleştirdi. Anne M.T.E., davranışlarından rahatsız olduğu Ukraynalı bakıcıyı işten çıkardıktan sonra eve yerleştirilen gizli kamera kayıtlarını izlediğinde gördüklerine inanamadı. Bakıcının çocuğuna kötü davrandığını ve dövdüğünü kamera kayıtlarında gören anne M.T.E., durumu eşine anlattı. Çift gecen çarşamba günü İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ndeki Kıraç Polis Merkezi'ne giderek bakıcı Nadia Shapova'dan şikayetçi oldu.BABA DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜİşadamı S.E., çocuğuna kötü davranarak döven bakıcıyı bulmak için harekete geçti. Bakıcı Nadia Shapoval'ın kalabileceği tüm yerlere bakan S.E., tüm çabalarına rağmen bulamadı. Kamera kayıtlarını bakıcı Nadia Shapoval'ın sık sık misafirliğe gittiği alt komşusuna izlettiren baba S.E., bakıcının Marmaris'te bir arkadaşının olduğunu ve oraya gitmiş olabileceğini öğrendi. Dün sabah saatlerinde Marmaris'e gelen baba S.E., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, dün saat 22.00'de Tepe Mahallesi 61 Sokak da tek başına yürüyen Ukraynalı bakıcı Nadia Shapoval'ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Shapoval, havayoluyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

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