Marmaris'te turistlerin vazgeçilmezi su sporları

MARMARİS'te, yaz aylarında plajlara akın eden tatilci ile turistlerin en çok tercih ettiği eğlence, su sporları oluyor.

Marmaris şehir merkezinden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlarda denizin ve güneşin tadını çıkartan turistler, bunun yanı sıra su sporları da yapıyor. Plajlarda kurulu toplam 34 su sporu istasyonunda her türlü aktiviteye kolayca ulaşabilen turistler, paraşüt (parasailing), muz (banana), uçan balık (flyfish) ve sürat teknesine binerek heyecan dolu, keyifli anlar yaşıyor. Turistler, ayrıca sertifikalı eğitmenler aracılığıyla kısa bir kurs alarak jet-ski ve sürat teknesi de kulanıyor. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği su sporları istasyonlarında, bireysel veya grup halinde yapılabilen etkinlikler de keyifli anlar yaşanıyor.

'250 BİN TURİST SU SPORLARI YAPTI'

Marmaris'te ilk su sporları istasyonunu açan işadamı Salih Tunç, "Marmaris ve kırsal mahallelerindeki sahillerde bulunan 34 su sporu istasyonunda nisan- haziran ayları arası yaklaşık 250 bin tatilci ve yabancı turist su sporları yaptı. İlçemizde günübirlik gezi tekneleri ile mavi tur, ardından da su sporlarına her yıl daha çok ilgi gösteriliyor. Bizler birer turizm elçisiyiz. Şehrimize tatile gelen Avrupalı, Ortadoğulu ve Rus misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktayız" dedi.

Dünyanın önde gelen tatil cennetlerinde olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda su sporlarına büyük ilgi olduğunu vurgulayan Tunç, "5 yıldır Temmuz-Eylül ayları arasında su sporu istasyonlarının büyük bölümünde tatilciler için indirimlerimiz oluyor. Bu yıl da yüzde 25 ila 30 arasında indirimlere başladık. Ayrıca kredi kartlarına sıfır komisyon uyguluyoruz. İsteyen tatilcilere ücret almadan çeşitli su sporları araçlarında eğitmenler eşliğinde kurs veriyoruz" dedi.



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