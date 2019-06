Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu

MARMARİS'e Ramazan Bayramı tatili için gelenler, plajlar ve sahillere giderek, denize girdi.

Ramazan Bayramı tatili için Marmaris merkezi ile ilçenin turistik kırsal mahallelerindeki otelleri tercih edenlerin kente gelişi sürüyor. Gün içinde kente gelenler, valizlerini bıraktıktan sonra plaj ve havuz başlarına koştu. Günübirlik teknelerin gezi turlarına katılanlar ise mavi ve yeşilin buluştuğu cennet koyları keşfetti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, mavi bayraklı plajlar tatilcilerle renklendi. Her bayram 4 yıldır İzmir'den Marmaris'e tatile gelen Melek Sevinç ve Metin Sevinç çifti, "Marmaris çok güzel olduğu için her bayram buradayız. Kültür ve tekne turlarına katılacağız. Gündüz deniz, kum ve güneş keyfi, akşam yürüyüş yapacağız" dedi.

Öte yandan, ilçe girişi Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar olan karayolunda, şu an için trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, kalabalığın yarın ve arife günü artacağı, 3 günde 30 bin aracın kente giriş yapmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca Marmaris'teki halk plajlarında 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da çadır kurmanın güvenlik, temizlik ve hijyen gerekçesiyle yasak olduğu hatırlatıldı. Kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.



FOTOĞRAFLI