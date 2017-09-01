Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde Kurban Bayramı tatilini geçirenler öğleden sonra plajlara akın etti. Mavi bayraklı halk ve otel plajları tatilcilerin renkli görüntülerine sahne oldu.

İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda tatilciler renkli görüntüler sergiledi. Kimi tatilciler, şezlonglarını denize gelen esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Heyecan yaşamak isteyenler, sahillerde kurulu su sporları istasyonlarından kiraladıkları jet-ski, banana, deniz paraşütü ile denizde tur atarak keyifli anlar yaşadı. Denizin tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu. Aileleri ile birlikte gün boyu denizde oyunlar oynayıp, yüzme yarışları yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 21 ve hava sıcaklığının 37 derece olduğu kent merkezinde, otele havuzları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

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