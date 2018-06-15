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Marmaris'te tatilciler, doyasıya eğlendi

MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, disko ve barlarıyla dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda doyasıya eğlendi. Türkiye'de 90 sıralı disko, bar ve gece kulüpleriyle tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı, bayram tatilcilerine keyif alacakları...

Marmaris'te tatilciler, doyasıya eğlendi
MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, disko ve barlarıyla dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda doyasıya eğlendi.
Türkiye'de 90 sıralı disko, bar ve gece kulüpleriyle tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı, bayram tatilcilerine keyif alacakları bir gece yaşattı. Sokakta bulunan işletmeciler, tatilcileri eğlendirmek için özel programlar hazırladı. Saat 23.30'da kapılarını açan eğlence mekanları, saat 00.30'da tamamen doldu. Kapılarını kapatan mekanlar, tatilci ve yabancı turistlerle eğlenceyi buluşturdu. DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden tatilciler, gönüllerince eğlendi. Türk ve yabancı kadınlar, kurulan platformlarda müziğin ritmine uyup, dans etti. Bazı tatilciler ise sokakta eğlenmeyi tercih etti. Ayrıca bazı eğlence mekanlarında saat 03.00'ten sonra başlayan soğuk köpük partileri, turistleri serinletti. İşletmelerin tavanlarındaki makinelerden dökülen köpük içerisinde dans eden tatilciler ve turistler, eğlencenin tadını çıkardı.

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