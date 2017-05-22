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Marmaris'te sıcaklar arttı sahiller canlandı

MARMARİS'te hava sıcaklığının artmasıyla tatilci ve turistler, serinlemek için sahile akın etti. Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te yüksek nemle birlikte sıcaklıkların giderek yükselmesi tatilcileri bunalttı. Meteoroji kayıtlarına...

Marmaris'te sıcaklar arttı sahiller canlandı
MARMARİS'te hava sıcaklığının artmasıyla tatilci ve turistler, serinlemek için sahile akın etti.
Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te yüksek nemle birlikte sıcaklıkların giderek yükselmesi tatilcileri bunalttı. Meteoroji kayıtlarına göre sıcaklığın gölgede 27 dereceye kadar çıktığı Marmaris'te sokaklardaki elektronik termometreler ise 35 dereceyi gösterdi. Yağmur ve rüzgarlı havadan sonra aniden bastıran sıcaklardan bunalan turistler, sabahın eken saatlerinde sahilleri doldurdu. Şezlonglarını denize çeken turistler, esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler jet ski, parasailing ve banana gibi su sporları ile heyecan aradı. Birbirinden güzel Ukraynalı, Rus ve İngiliz güzeller, bronzlaşmak için plajda sere serpe uzandı. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, tatilci ile turistler renkli görüntüler oluşturdu. Kimi aileler, parklarda ağaç altında güneşten korunmaya çalışırken bazıları sahilde bulunan restoran ve kafeteryalarda soğuk meşrubatlarıyla serinlemeye çalıştı. Çanakkale'den eşiyle tatile gelen Mehmet Koçak, "Marmaris çok güzel ve hoş. Denizi ve doğası eşsiz, herkes bu güzellikleri görmelidir" dedi.
Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Marmaris'te Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren daha da artmasının beklendiğini açıkladı.

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