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Marmaris'te, otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir otelin restoran bölümünde, geri dönüşüme gönderilmek üzere işletmenin önüne konulan yatakların üzerine atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde...

Marmaris'te, otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir otelin restoran bölümünde, geri dönüşüme gönderilmek üzere işletmenin önüne konulan yatakların üzerine atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde büyük çaplı  maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 18.30 sıralarında Uzunyalı mevkiindeki bir otelde çıktı. İddiaya göre, geri dönüşüme gönderilmek üzere restoranın önündeki açık alana konulan yataklardan birine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sigara izmariti atıldı. Yatakların tutuşması üzerine alevler kısa sürede büyüyerek restoranı kapladı. Otel personelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Otelde paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. 

Otel ve restoran sahibi Mehmet Karaarslan, "Otel ve altındaki restoranımız tadilat nedeniyle kapalıydı. Odalardaki yatakları çıkartarak restoranın bahçesine koyduk. Bir saat önce ayrılmıştım, yangın olduğunu öğrenince geri geldim. Yangın çıkmasına sebep olacak, kaynak çalışması ya da başka bir ateş çıkartacak çalışma olmadı. Kendini bilmez biri tarafından atılan sigara izmariti sonucu pamuklu yatakların tutuştuğu söyleniyor. Buna sebep olandan şikayetçiyim" dedi.

 

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