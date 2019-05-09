Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat verecek

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 10 gündür yoğun bakımda tutulan İngiliz turist Kelly Barbara Devlin'in (40) beyin ölümü gerçekleşti. Eşinin onayı ile İngiliz kadının karaciğer ve böbrekleri bağışlandı.

Eşi ve iki kız çocuğuyla tatil yapmak için Marmaris'e gelen İngiliz kadın turist Kelly Barbara Devlin, 10 gün önce, konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kadırılan ve duran kalbi hastanede çalıştırılan turist kadın, yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının, bugün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Devlin'in doktorlarla görüşen eşi, böbreklerin ve karaciğerin bağışlanması kararını bildirdi.

Hastane yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile görüşmesinin ardından, İzmir'den organ bağışı ekipleri karayoluyla yola çıktı. Saat 01.00 sıralarında Marmaris'e varması beklenen ekibin, hastadan alınacak karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ve 2 böbreği ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götüreceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzman Doktoru Turgay Burucu, “Kadın hastamız, 10 gün önce otelde kalp krizi geçiriyor. Yapılan müdahale sonucu kalp çalıştırılıyor ve hastanemize getirildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tedavi sırasında beyinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hastanın, akşam itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Eşiyle görüştük ve ondan alınan onayla organ bağışı yapıldı. Böbrekler ve karaciğer için uygun hastalar bulundu" dedi.

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