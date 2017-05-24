Marmaris'te minibüs şoförünün ilginç eylemi

MARMARİS'teki otobüs terminalinde, Büyükşehir Belediyesi'nin minibüslerin sefer saatlerine 15 dakika sınırı getirmesine şoförler kontak kapatma eylemiyle tepki gösterdi. Eylemde görüntü alan zabıta ekiplerine tepki gösteren bir minibüs şoförü pantolonunu indirerek, "Onu çekme bunu çek" diye bağırdı.

Marmaris'te, bugün Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs garajında minibüs şoförleri ilginç bir eyleme imza attı. Marmaris-İçmeler hattında faaliyet gösteren minibüs şoförleri, sefer saatlerinin 15 dakikaya düşürülmesine tepki gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu kararını eleştiren şoförler, garaj içinde yolu trafiğe kapatarak kontak kapattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri, minibüs şoförleriyle görüşüp, yolu açmalarını istedi. Ancak, zabıtanın bu uyarısını dikkate almayan minibüsçüler, UKOME yetkililerini protestoyu sürdürdü. Bu sırada bir zabıta görevlisinin, yaşananları ve eyleme katılan minibüslerin plakalarını cep telefonu ile görüntülemeye başlamasına sinirlenen minibüs şoförü Turgut Kaz, pantolonunu indirip, "Onu çekme bunu çek" diye bağırdı.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından minibüsçüler 15 dakikalık eylemi sonlandırdı. Bu seferde garaj çıkış ücreti ödemek isteyen minibüsçülere gişeden bilet verilmedi.

Pantolon indirererek eyleme damgasını vuran minibüs şoförü Turgut Kaz, şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Kara Taşıma Şube Müdürlüğü, Muğla birinci idare mahkemesinin 14.03.2017 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda Marmaris'te faaliyet gösteren S.S. 21 Nolu İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin sefer hareket saatlerini yeniden düzenlenmesine yönelik karar aldı. Kararda daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından minibüsler için herhangi bir sefer hareket saatinin belirlenmediğine dikkat çekildi. Belediye ve kooperatif araçlarının sefer hareket saatleri kapsamında homojen bir dağılımın yapılması amacıyla İçmeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçlarının 15 dakikada bir sefer yapmasına karar verdi. Ancak bu uygulama güzergahta sefer yapan minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Karar nedeniyle hem biz hem de vatandaşlarımız mağdur oldu. Alınan yanlış kararlar nedeniyle ciddi ekonomik zarara uğruyoruz. Yanlış kararlar devam ettiği sürece daha büyük eylemlere imza atacağız. Turizm sezonunda böyle bir eylem yapmak istemezdik ama kimse de bizim ekmeğimizle oynayamaz. Sorunumuzu kimse çözmüyor ve herkes bir köşeye çekilmiş seyrediyor. Şoförler olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu istedik. Muğla Büyükşehir UKOME'yi şikayet edip sorunumuza çare arayacağız. Bize başka seçenek bırakmadılar" dedi.



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