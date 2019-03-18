Marmaris'te mart güneşi keyfi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve yürüyüş yollarına akın etti. Sahil yollarını dolduranlar, bisiklete binip, yürüyüş yaptı.

Mart ayında güneşli ve sıcak havayı gören Marmarisliler ile az sayıdaki turistler, plajlara ve yürüyüş yollarına akın etti. Şehir merkezinde sıcaklığın 20 dereceye ulaşmasıyla aileler, çocuklarıyla gün boyu plajlarda oyun oynadı. Yazlık kıyafetlerle sahil yollarını dolduranlar, bisiklete binip, yürüyüş yaptı. Kimileri bikinileriyle güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisindeki sahilde kurulan sandalye ve masalarda dinlenip, deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Güneşli havayı görüp, ailesiyle sahile koşan Mehmet Dolcak, "Mart ayı ortasında hava çok güzel ve çocuklarımızla beraber güneşin tadını çıkarıyoruz" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden bir yetkili ise "Artık hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Gündüz 20 dereceye ulaşan sıcaklıklar hakim olacak. Deniz suyu sıcaklığı 14, nem ise yüzde 58 civarında" dedi.

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