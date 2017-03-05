Marmaris'te 'Mahalle esnafına sahip çık' kampanyası

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te süpermarketlere karşı 'Mahalle esnafına sahip çık' adı altında kampanya başlatıldı. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan kampanya kapsamında, halktan mahalle bakkal ve marketlerinden alışveriş yapmaları istendi.

Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, küçük ölçekli market ve bakkalları kurumsal süpermarketlerin karşısında ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla 'Mahalle esnafına sahip çık' adı altında kampanya başlattı. Ayyıldız ve beraberindeki heyet kent merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan bakkalları dolaşarak, 'Mahalle marketlerimize sahip çıkalım. Oda üyesi işyerlerinden alışveriş yapanlara yüzde 10' yazılı tabelalar astı.

Ziyaretlerde bakkal esnafının çayını içen ve sorunlarını dinleyen Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, "Cebinizde paranız olmadığında bir ihtiyacınız olduğu anda size sahip çıkan mahalle bakkalınız ve esnafınızdır. Marmaris'in her bir yerinde adım başı türeyen süpermarketlere girip bir liralık sakız alıp beş dakika sonra ücretini getireceğim deseniz dışarı atılırsınız. Eski yıllarda bu tür süpermarketler şehir dışında olur. Açılış ve kapanma saatleri yerel esnafa göre ayarlanırdı. Şimdi Muğla ve ilçelerinde bakıyorsunuz neredeyse bakkal dükkanı gibi adım başı kurumsal süpermarketler mevcut" dedi. Vatandaşlara ve mahalle esnafına amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Ayyıldız, "Yaptırdığımız tabelaları odamıza kayıtlı yaklaşık yüz esnafımızın girişine asacağız. Tekel maddeleri hariç her alışverişte yüzde 10 indirim olacaktır. Hem müşteri portföyü hem de ekonomik kazanç yükselecektir. Ekonomik çarkın dönmesi ve küçük esnafımızın ayakta kalması için herkesi kampanyamıza destek vermeye bekliyoruz" dedi.

Mahalle bakkalları ise başlatılan kampanyaya destek vereceklerini gerekirse süpermarketler seviyesinde alışverişlerde indirim uygulayacaklarını bildirdi.

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