Marmaris'te kış ortasında bahar

MARMARİS'te güneşli havayı görenler sahile koştu, denize girdi, yürüyüş ve spor yapmanın keyfini çıkardı.

Marmaris'te soğuk ve yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla sahil ve parklar doldu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde Ocak ayında bahar havası görüldü. Turizm cennetinde aileleriyle sahil gelen çocuklar, kumlarda oynadı. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi'nde aralarında yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu Marmarisliler, denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. İlçede yerleşik yabancılardan bazıları köpeklerini de denize sokarak birlikte oyun oynadı.

Uzunyalı Mevkii'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, koşan ve yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Sahilde balık tutanlar ile eşsiz manzarada öz çekim yaparak o anları görüntülemeye çalışanlar dikkat çekti. İnşaat Yüksek Mühendisi Ercan Kul, "34 yıldır Marmaris'in güzelliğine doyamıyorum. Böyle güzel havaları görünce denize girerek keyifleniyorum" dedi. İngiliz Julian Georgia, "Eşim ile Marmaris'te bir ay önce yerleşik olarak yaşamaya başladık. Kış ayında çok güzel bir hava var. Marmaris çok güzel" dedi.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini göstereceğini belirtip, "Gündüz sıcaklıklar 20 dereceye kadar ulaşacak. Hafta içinde yağmur beklemiyoruz" diye konuştu.



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