Marmaris'te kaçak ahtapot avcılığına para cezası

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, mevzuatlara aykırı ahtapot avlandığı gerekçesiyle iki balıkçıya kişi başı 1150 lira idari para cezası kesildi

Marmaris kent merkezine 11 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bugün saat 14.00'te, arkasında balıkçı teknesi bağlı iki araçtan şüphelenerek durdurdu. 2 araç ve araçlandaki 2 teknede yapılan aramada, balık avlanmada kullanılan malzemeler ve kutular içine konulmuş mevzuata aykırı avlandığı belirlenen 9 ahtapotu tespit edildi. Ekipler durumu, İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Adaköy Mahallesi'ne gelen görevliler, yaptığı incelemede miktar ve boy kurallarına uygun avlanılmadığını belirledi. Ahtapotlara el konuldu. Marmaris İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandıkları gerekçesiyle balıkçı Y.A.A.(40) ve K.R.T.(21) hakkında kişi başı 1150 lira idari para cezası kesti. 8 metre boyunda iki balıkçı teknesine de el konuldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Y.A.A. ve K.R.T., işlemleri ardından serbest bırakıldı.

İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü ekipleri, "Zıpkınla ahtapot avlayan iki balıkçı boy ve miktar kurallarına uymamış. 3 adetten fazla ahtapot avlanılması yasak. Ayrıca avlanan ahtapotların yavru olmaması ve belli uzunlukları olması gerekiyor. Yasalara uygun avlanmayan iki balıkçıya kişi başı 1150 lira idari para cezası kesilmiştir. Kaçak avcılara karşı her zaman duyarlı ve bizlerin gözü olan jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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