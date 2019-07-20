Marmaris'te ilk kez dalış yapan 40 kadın, deniz dibini temizledi

MARMARİS ilçesinde, 'Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde bir araya gelen 40 kadın, hayatlarında ilk kez dalış deneyimi yaşadı. Suyun altına eğitmen eşliğinde inen kadınlar, deniz dibini temizledi.Ankara'da oturan dalış eğitmeni Gaye Dülger (44) ile birlikte ilk defa dalış yapacak 40 kadın, 'Dalsın Kızlar' projesi kapsamında Marmaris'te buluştu. Bugün saat 08.30 sıralarında dalış teknesiyle deniz açılan kadınlara, Sahil Güvenlik Marmaris Güney Grup Komutanlığı ve belediye temizlik ekipleri de tekneleriyle eşlik etti. Cennet ve Bedir Adası'na ulaşan kadınlar, 1 saat süreyle dalış eğitimi aldı. 'Dünya Kadınlar Dalış Günü' kapsamında yapılan etkinlikte kadınlar, eğitmen Dülger ile deniz dibine daldı. İlk kez su altını yakından keşfeden kadınlar, hatıra fotoğrafı çektirip ardından temizliğe başladı. Yapılan deniz dibi temizliğinde plastik ve cam şişe gibi çeşitli atıklar toplandı. Toplanan çöpler teknelerle alınıp Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.Program sonrası Marmaris Belediyesi, Kordon Caddesi'nde karşılama töreni düzenledi. Dalış teknesiyle dönen kadınlar, alkışlarla karşılandı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, kadınlara teşekkür plaketi verdi. Ayrıca içinde ıhlamur, kekik, bal ve badem bulunan çantalar da hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.Dalış eğitmeni Gaye Dülger, "Kadınlarımız çevre konusunda çok daha duyarlı. Bu duyarlılıkla deniz dibi temizliği yaptık. Önümüzdeki yıllarda bu projemizi uluslararası hale getirmek için çalışacağız" dedi.

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