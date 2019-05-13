Marmaris'te havadan denetimde hatalı sürücülere ceza

MARMARİS'te havadan yapılan denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 sürücüye jandarma ekiplerince ceza kesildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün 10.00- 11.00 saatleri arası, kırsal Hisarönü- Bozburun mahalleleri arasındaki 65 kilometrelik yolda denetim yaptı. 2 asayiş, 2 trafik ve 1 motosikletli trafik timi kontrollerde yer aldı. Denetime helikopter ve drone ile havadan destek verildi. 1 saat süren denetimlerde 54 araç kontrol edilirken, trafik kuralı ihlali yaptığı havadan tespit edilen 11 sürücüye, toplam 2 bin lira para cezası kesildi. Turizm sezonunun hareketlenmesiyle araç yoğunluğu artışı yaşandığı, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.



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