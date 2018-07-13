Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te yüksek nemle birlikte artan sıcak havada serinlemeye çalışan turistler, gündüz plajları ve otel havuz başlarını akşam da sahilde yürüyüş yollarını doldurdu.

Marmaris ilçe merkezinde caddelere yerleştirilen elektronik termometreler gündüz 36, akşam ise 28 dereceyi gösterirken, yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar, gündüz plajları, havuz başlarını ve su parklarını akşam da denizden gelen esintiyle serinlemek için sahil yürüyüş yollarını doldurdu. Sahil yolundaki Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler ortaya çıktı. Aileler çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynayıp, keyifli vakit geçirirken, kimileri de şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Plajların kalabalık olduğu görülürken, konaklama tesislerinin havuz başları ve su parkları da doldu. Havuzda gün boyu çocuklarıyla yüzüp, oyunlar oynayan turistler, animatörlerin gösterileriyle eğlendi.

Gündüz sahilleri dolduran turistler, akşam da kendilerini sokağa attı. İlçe merkezindeki sahil şeridinde bulunan yürüyüş yollarına, serinlemeye çalışanlar akın etti. Serinlemek isteyenlerin doldurduğu yürüyüş yollarında adım atacak yer kalmadı. Yat limanındaki restoranlarda içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı.

Üniversite öğrencisi Merve Deniz (23), "Eskişehir'den ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Sahiller ve deniz mükemmel. Bir haftalık tatilimiz boyunca kültür turlarına katılarak sürekli deniz keyfi yapacağım" diye konuştu.

İngiliz Marry Elizabeth Garling ise "İlk defa Mamaris'e tatile geliyorum. Her şeyi ile güzel bir tatil cenneti" dedi.

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