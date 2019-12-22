Marmaris'te gün doğumu güzelliği

MARMARİS'te gün doğumunda ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, görenleri hayran bıraktı.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris, doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakıyor. İlçe merkezindeki deniz kıyısında kış aylarında gün doğumunda ortaya çıkan manzara, görenleri farklı duygular yaşatıyor. Uzunyalı Sahili'nde sabah işlerine, okullarına giden Marmarisliler ile spora çıkanlar, tabloya boyanmış bir renk cümbüşü gibi olan eşsiz gün doğumu manzarasını izledi. Birçok kişi de fotoğraflar çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.