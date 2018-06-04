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Marmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı

MUĞLA'da, CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Çağlı ve 7 gençlik kolları yönetim kurulu üyesi, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin afişlerini duvarlara asıp 'Özlediğimiz Türkiye'yi ilmek ilmek örüyoruz' yazısını...

Marmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı
MUĞLA'da, CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Çağlı ve 7 gençlik kolları yönetim kurulu üyesi, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin afişlerini duvarlara asıp 'Özlediğimiz Türkiye'yi ilmek ilmek örüyoruz' yazısını yazdığı için gözaltına alındı. Gençler, ifadelerinin ardından sonra serbest bırakıldı.
CHP Marmaris Gençlik Kolları Başkanı Özgür Çağlı ve gençlik kolları yönetim kurulu üyesi 7 genç, geçen Cumartesi günü duvarlara afiş asıp yazı yazdığı için gözaltına alındı. Şehrin ana cadde ve sokaklarındaki duvar ve trafolara cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asan partililer, sprey boyayla 'Özlediğimiz Türkiye'yi ilmek ilmek örüyoruz' , 'Hak, hukuk, adalet',  'Millet için geliyoruz' ve 'Artık tamam' yazıları yazdı. Durumu fark eden polis, afiş asan partili gençleri gözaltına aldı. CHP'li 8 genç, yaklaşık 5 saat süren ifadelerinin ardından geçen pazar günü saat 07.30 sıralarında serbest bırakıldı. Afiş ve sprey boyalara el konuldu. 
Serbest bırakıldıktan sonra olayla ilgili açıklama yapan CHP Marmaris Gençlik Kolları Başkanı Özgür Çağlı, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

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