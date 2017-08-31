Marmaris'te FETÖ gözaltısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli memur 64 yaşındaki A.G., polis tarafından gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan A.G.'nin Yunan Adaları'na kaçmak için Marmaris'e gelip bir otele yerleştiği belirlendi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah apart otele yaptığı baskında, Sakarya Belediyesi'nde emekli olan A.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerin tamamlanmasının ardından A.G. adliyeye sevk edildi.

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