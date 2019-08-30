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Marmaris'te engelliler deniz paraşütü keyfi yaşadı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, engelliler, 'Uçmayan kalmasın' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, deniz paraşütü ile tanıştı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte yaklaşık 30 kişilik engelli grubu doyasıya eğlendi. Marmaris...

GENEL 30.08.2019, 18:21

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, engelliler, 'Uçmayan kalmasın' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, deniz paraşütü ile tanıştı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte yaklaşık 30 kişilik engelli grubu doyasıya eğlendi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi ve Marmaris Engelli ve Aileleri Derneği, Marmaris Belediyesi'nin koordinesinde, engellilere deniz paraşütü heyecanı yaşattı. 'Uçmayan kalmasın' sloganı ile düzenlene etkinlikte, 30 engelli kişi, Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'ndaki su sporları istasyonunda bir araya geldi. Su sporları eğitmenleri tarafından engellilere, önce deniz paraşütü hakkında bilgi verildi. Ardından da yüzer iskeleye getirilen engelliler, sürat teknelerine bindirilip, çalan müzikler eşliğinde önce körfez turu attı. 30 kişi, çalan müziklere oturdukları yerden alkışlarla eşlik etti. Daha sonra her engelli birey bir belediye personeli ile birlikte deniz paraşütüne bindi. Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. 22 su sporları istasyonunun destek verdiği etkinlikte hayatlarında ilk defa deniz paraşütüne binen engelliler, unutulmaz anlar yaşadı.

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar, " 'Uçmayan kalmasın' diyerek gökyüzünde maviyle buluşturacağız. Engellerimiz uçmaya, su sporu yapmaya, tekneyle gezmeye engel değil. Bunu göstermek için buradayız" dedi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç da organizasyonu uluslararası hale getirmek ve her 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapmak için görüşmelere başladıklarını söyledi.

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