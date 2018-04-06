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Marmaris'te 'dumansız yangın'la biyolojik mücadele

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te ormanlıklar için tehdit oluşturan, 'dumansız yangın' olarak nitelendirilen çam keseböcekleriyle biyolojik mücadele başlatıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nce 4 bin hektarlık...

Marmaris'te 'dumansız yangın'la biyolojik mücadele

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te ormanlıklar için tehdit oluşturan, 'dumansız yangın' olarak nitelendirilen çam keseböcekleriyle biyolojik mücadele başlatıldı.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nce 4 bin hektarlık alandaki kızılçam ağaçlarının yeni filizlerini yiyerek, ağacın kurumasına yol açan çam keseböcekleriyle ilaç yerine biyolojik mücadele başlatıldı. Ormancılar, ilk olarak kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu Yeni Datça Yolu, Armutalan Mahallesi yakınlarında, Thomotopea Pityocampa (çam keseböceği) ile Orthotomicus Erasus (Akdeniz çam kabuk böceği) adıyla bilinen böcekleri tespit edip, dallardan aldı. Tel kafeslere konulan çam keseböcekleri yemlendi. Ormancıların doğada önceden oluşturduğu 'Phryx Caudata' adlı, çam keseböceği yiyerek, beslenen tırtıllar, kızılçam ağaçlarına bırakıldı. Doğa dengesini bozmadan ve çevreye zarar vermeden mücadele etmeye özen gösterdiklerini aktaran Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, 'dumansız yangın' olarak adlandırılan böceklerin verdiği zararları biyoteknik müdahalelerle en aza indirdiklerini kaydetti. Ağaçların korunması için sürdürülen biyolojik mücadele sayesinde büyük zararı önlediklerini belirten Ünler, "Zararlı keseböceğini yemleyip, kendi atıklarıyla elde edilen parazitler zamanla tırtıla dönüyor. Bu tırtıllar çam keseböceği yiyerek, besleniyor ve popülasyonun artmasını engelliyor" dedi.
Ormancıların, belirledikleri alanlarda mayıs sonuna kadar çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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