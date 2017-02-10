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Marmaris'te domuzlara sürek avı

Mustafa SARIİPEK / MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, tarım arazilerine zarar veren ve zaman zaman yerleşim yerlerine de inerek insanları korkutan yaban domuzlarına karşı sürek avı başlatıldı. Marmaris İlçe...

Marmaris'te domuzlara sürek avı

Mustafa SARIİPEK / MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, tarım arazilerine zarar veren ve zaman zaman yerleşim yerlerine de inerek insanları korkutan yaban domuzlarına karşı sürek avı başlatıldı.
Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, özellikle kırsal alanda sayıları çoğalan yaban domuzlarının ekili arazilere zarar verdiği yönünde şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Marmaris'in Osmaniye, Bayır Söğüt, Turgut, Orhaniye, Karaca ve Yeşilbelde köylerinde sürek avına izin verildi. Avcılar, sürek avına büyük ilgi gösterdi. Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya, zaman zaman sürek avı düzenlemek zorunda kadıklarını belirterek şöyle dedi:
"Sürek avı yaparken özellikle eğitimli ve belgeli avcılarımızı alıyoruz. Belirlenen köylerde, bizim gözetimimizde bölgeyi bilen, yön tayini yapabilen avcılarımızla yola çıkarak avı gerçekleştiriyoruz. Bu yılki sürek avında oldukça büyük cüsseli domuzlar avlandı."
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