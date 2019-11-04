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Marmaris'te deniz kahverengi oldu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin...
GENEL 04.11.2019, 15:18
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü.
Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin bu halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan saat 10.45 ile 13.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi. Yağmur nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin bu halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan saat 10.45 ile 13.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi. Yağmur nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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