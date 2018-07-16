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Marmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik Meşalesi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI DEV EKRANDAN İZLENDİ Marmaris'te meydanda toplanan vatandaşlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği...

Marmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik Meşalesi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI DEV EKRANDAN İZLENDİ
Marmaris'te meydanda toplanan vatandaşlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı izledi. Kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıp sevgi gösterilerinde bulundu. Darbe giriminde yaşananların anlatıldığı belgeseli izleyen kalabalık, telefonlarının ışıklarını yakarak görsel şov eşliğinde Demokrasi Marşı'nı söyledi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz tarafından şehitler için dua edildi.
'15 TEMMUZ UNUTULMAYACAK VE UNUTTURULMAYACAK' 
Gecede konuşan ve iki yıl önce ülke ve millet için uzun, zor ve karanlık bir gece yaşandığını söyleyen Muğla Valisi Esengül Civelek, 15 Temmuz'un unutulmayacağını ve unutturulmayacağını söyledi. Bu gece kenetlenerek 15 Temmuz ve Çanakkale ruhuyla istiklale ve istikbale sahip çıkıldığını söyleyen Vali Civelek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten tarihe geçen çağrısıyla şanlı direniş başlatıldı. Halkımız sokaklara çıkarak gövdesini top ve tanklara siper ederek geleceğimize sahip çıktı. Milletimiz vatan hainlerinin silahları ve toplarına karşı imanla dolu göğsünü siper ederek destan yazdı" dedi. 
Törenler mehteran gösterisi ve sela okunmasıyla son buldu

Taylan YILDIRIM-Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

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