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Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu

'BITCOIN Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi K.Ö.'nün de benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. 3 yıl önce topladığı paralarla...

GENEL 12.11.2019, 17:22
'BITCOIN Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi K.Ö.'nün de benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. 3 yıl önce topladığı paralarla ortadan kaybolan bilgisayarcı her yerde aranıyor.

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin yakalanıp, tutuklamasının ardından benzer bir olayın da  Marmaris'te yaşandığı ortaya çıktı.

Marmaris'in popüler alışveriş merkezinde bilgisayar ve bilgisayar yedek parça dükkanı bulunan K.Ö., iddiaya göre, 5 yıl önce zengin arkadaşları aracılığıyla 'bitcoin' işine girdi. K.Ö., 2 yıl boyunca aralarında döviz bürosu sahibi, esnaf, turizmci ve iş insanları bulunan çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle para topladı. İlk zamanlar para aldığı kişilerin, bitcoin karşılığı yüksek gelir etmesini sağlayan K.Ö., 3 yıl önce ise dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan K.Ö.'ye para verenler, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonlarına da yanıt alamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar, K.Ö.'yü bulmak için seferber oldu ancak sonuç alamadı.

Farklı illerde de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen K.Ö.'ye mağdurlardan İ.A., Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı.

MARMARİS'İ TERK ETTTİ

Mahkeme tarafından çıkartılan tebligat, K.Ö.'nün ikamet olarak gösterdiği dükkanına gönderildi. Kapalı dükkandan tebligat geri dönünce mahkeme, K.Ö.'nün duruşmalara polis zoruyla getirilmesine karar verdi. Ancak Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.Ö.'nün ilçeden ayrıldığını tespit etti.

ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

K.Ö.'nün daha önce kiracı olduğu dükkanın sahibi Ertan Korkmaz, "Aniden ortadan kayboldu. Bir daha kendisine ulaşamadık. Telefonlarına da cevap vermiyor. Hakkında bildiğim şey, sadece eski kiracım olması ve bilgisayar teknisyeni olması. Özel yaşantısı ile ilgili hiçbir bilgim yok" dedi.

İsmini vermeyen esnaf da K.Ö.'nün bitcoin ile yüksek kar payı vadederek dolandırıcılık yaptığını geçen sene öğrendiklerini anlatıp, "Kendisi ortadan kaybolana kadar bir çok kişiye bitcoin ile ciddi paralar kazandırmıştı. Bazı çete veya grupların kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle ortadan kaybolduğunu duyduk" diye konuştu.
 

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