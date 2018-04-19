Marmaris'te CHP'liler pazarda şeker pancarı dağıttı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, CHP'liler, halk pazarında 'Şeker vatandır satılamaz' adlı etkinlik düzenleyip, haşlanmış şeker pancarı dağıttı.

Marmaris CHP Gençlik Kolları üyeleri, halk pazarında 'Şeker vatandır satılamaz' eylemi düzenledi. CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, kadın kolu yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Veli ve Öğrencileri Derneği üyeleri ile çok sayıda partili, kapalı pazar yeri girişi önünde bir araya geldi. 'Şeker halkın ayağa kalk' yazılı pankart açan partililer, haşladıkları şeker pancarlarını kurdukları tezgahlarda dağıttı. Partili gençler, pazarı dolaşarak, 'Şeker fabrikalarının özelleştirmesine neden karşıyız' başlıklı el ilanlarını dağıttı.

Pazar yerinde basın açıklaması yapan CHP Marmaris Gençlik Kolları Başkanı Özgür Çağlı, "Buraları satarak ABD menşeli nişasta bazlı şeker üretmek hedefleri. İnsanlarımızın sağlığını sentetik şekerle bozarak, ilaç firmalarına kazandırma hedefi vardır. Şeker fabrikaları ülkemizin sosyal cumhuriyet projesidir. İktidar her seferinde yerli ve milli olduklarını dile getiriyor. Onlar milli ve yerli olsalar şeker fabrikalarını satmazlardı. AKP iktidarının tarım ve çeşitli politikaları ile her türlü mili değerler yok edildi. Milli olanlar ülkenin öz kaynağı şeker fabrikalarına göz dikmezdi" dedi. Açıklamanın ardından partililer ve Marmarisliler, alkışlarla protesto gösterisi yaptı. 5 dakika sessiz bekleyen grup, daha sonra el ilanlarını ve şeker pancarlarını dağıtmayı sürdürdü.

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