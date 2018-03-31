Marmaris'te CHP'li kadınlardan TBMM Başkanı'na tepki

MARMARİS'te CHP Kadın Kolları üyeleri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'teki 18 Mart Çanakkale Anması'nda kadın tiyatrocuların sahneye çıkmasını engellediği iddiasıyla ilgili parti binasında açıklama yaptı, uygulamaya tepki gösterdi.

Marmaris İlçe CHP Kadın Kolları Yönetimi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'te 29 Mart'taki 'Çanakkale Anması' programında kadın tiyatro oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği iddiasıyla ilgili parti binasında açıklama yaptı. CHP'li kadınlar, hemcinslerini istemeyenlerin görevlerinden istifa etmesi çağrısında bulundu. 1919 yılında Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale'nin torunları olduklarını söyleyen Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbay, "Kadına, laikliğe ve özgürlüğe düşman bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Sorumluları derhal istifaya çağırıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin istenmemesi, 12 dakikalık oyunun 4 dakikaya indirilmesi ve kadın oyuncuların merdivenlerde bekletilmesi herkesi derinden üzmüştür. Yapılan olay, kadın ve erkek eşitliğine aykırı, laiklik ve Anayasa'ya aykırıdır. O Meclis bizlere seçme seçilme ve eşitlik hakları vermiştir. Kadınlar, hayatın her alanında yer almaktadır. Kadını karanlığa ve evlere hapis etmenize müsaade vermeyeceğiz. Kadın, eğitimde, bilimde ve her alanda yer almaktadır. Bizler çıktığımız sahnelerden asla inmeyeceğiz" dedi.

Açıklama ardından kadınlar, Meclis Başkanı Kahraman'ı bir dakika boyunca alkışlayarak protesto etti.



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