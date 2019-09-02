Marmaris'te çevreciler 3 traktör römorku çöp topladı

MARMARİS'te sosyal medyadan örgütlenen, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan bir grup, eş ve çocuklarıyla birlikte çevre temizliği yaptı. Etkinlikte 5 saat içinde 3 traktör römorku dolusu katı atık toplandı.



Marmaris'te öğretmen Banu Kantürk koordinesinde çevre duyarlılığını artırmak ve doğaya sahip çıkmak amacıyla Facebook'ta 'Ben de Varım Marmaris' adı altında bir sayfa açıldı. Kısa süre içinde aralarında öğretmen, avukat, doktor mali müşavir, işçi, memur, esnaf ve emekli çok sayıda kişi gruba üye oldu. Grubun ilk faaliyeti ise Beldibi Mahallesi'ndeki karayolları kenarları ve orman içlerinde çevre temizliği yapmak oldu. Eşleri ve çocuklarıyla birlikte Beldibi Mahallesi okullar bölgesinde toplanan 50 kişilik gruba, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de destek verdi.



Karayolları kenarları ve orman içlerinde 5 saat boyunca temizlik yapan grup, çeşitli metal parçalarından pet şişelere, sigara izmaritinden iç çamaşırına kadar 3 traktör römorku dolusu çöp topladı. Toplanan çöpler Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.



Öğretmen Banu Kantürk, her ay 2 defa kirliliğin yoğun olduğunu belirledikleri ormanlık alandaki karayolları kenarlarında temizlik çalışması yapacaklarını söyledi.



Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Cerin Kaan Özçelik de "Çevre o kadar kirlenmiş ki temizlemekte zorlandık. Çok yorulduk ama temiz çevre için değdi" dedi. Öğretmen Pelin Özçelik de doğanın korunması için mücadele verdiklerini belirtip, "Çocuklarımızla birlikte çevre temizliği yapmamızın amacı küçük yaşlardan itibaren duyarlılığı artırmak" dedi.



Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Marmaris doğasının korunması için herkesin seferber olması gerekiyor. Çocuklarımıza temelden doğa sevgisini aşılamalı ve çöpleri rastgele atılmamasını öğretmeliyiz" diye konuştu.

