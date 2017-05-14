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Marmaris'te buruk Anneler Günü ziyareti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker'i Anneler Günü nedeniyle ziyaret etti. Kaymakam Yüksel, "O...

Marmaris'te buruk Anneler Günü ziyareti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker'i Anneler Günü nedeniyle ziyaret etti. Kaymakam Yüksel, "O bizler, vatan ve bayrak için şahadete ulaştı, ruhu şad olsun" dedi.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, eşi Hülya Yüksel, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, eşi Selma Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker'i Anneler Günü nedeniyle evinde ziyaret etti. Kapıyı açan anne Güzel Eker, karşısında Marmaris protokolünü görünce sarılarak gözyaşı döktü.
İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın öğretmen eşi Selma Sarıkaya, Eker'in Anneler Günü'nü kutlayarak gözyaşları içinde çiçek hediye etti. Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Bu anlamlı günde sizleri yalnız bırakmak istemedik. Nedip Cengiz kardeşim çok özel ve değerli bir görev adamı idi. O bizler için, vatan için ve bayrak için şahadete ulaştı. Kardeşimin ruhu şad olsun" diye konuştu.
Evin her odasına şehit oğlu Nedip Cengiz Eker'in fotoğraflarını koyan anne Güzel Eker, ziyarete gelen ilçe protokolüne teşekkür etti. Baba Nihat Eker'in ise umrede olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
 

 

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