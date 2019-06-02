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Marmaris'te bayram denetimleri sürdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram nedeniyle polis ekiplerinin genel asayiş denetimleri sürüyor.  Marmaris genelinde her gün yapılan periyodik denetimler, Ramazan Bayramı öncesi sıklaştı. Marmaris-...

Marmaris'te bayram denetimleri sürdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bayram nedeniyle polis ekiplerinin genel asayiş denetimleri sürüyor. 
Marmaris genelinde her gün yapılan periyodik denetimler, Ramazan Bayramı öncesi sıklaştı. Marmaris- Muğla ve Marmaris- Datça yoluna çıkan kavşağın giriş- çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu. Terörle mücadele, asayiş, trafik ve güvenlik büro polislerinin katılımlarıyla saat 15.00-18.00 arası yeni sistem tabletlerle kimlik ve plaka kontrolü yapıldı. Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya da denetime katıldı. Kaymakam Yüksel, durdurulan araçlardaki tatilcilerin bayramını kutlayarak, karanfil ve çikolata ikram etti. Çocuklarla konuşan Kaymakam Yüksel, babalarına süratli gitmemeleri ve emniyet kemeri takmaları konusunda ısrarcı olmalarını istedi.
Denetimlerde, Çankırı'da oturma izni bulunan ve izinsiz şehir dışına çıkarak Marmaris'e gelen 3'ü Irak ve 1'i Suriye uyruklu 4 erkek yakalandı. Poliste işlemleri tamamlanan bu kişiler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayrıca haklarında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Biri motosiklet olmak üzere 3 araç evrak yetersizliğinden trafikten çekildi. Emniyet kemeri takmayan 11 sürücü hakkında ise ceza işlem yapıldı.
Kaymakam Yüksel, "Bayram öncesi ve bayram tatili boyunca güvenlik güçlerimiz olağan denetimlerini artırarak kontrollerini devam ediyor. Huzurlu ve güvenli tatil adı altında yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın bayramını kutlayarak ikramlarımız oldu. Bayram süresince polis ve jandarma ekiplerimizle beraber sokakta olacağım" dedi.
Gebze'den ailesiyle tatile gelen tatilci Mehmet Türker ise, "Bu tür denetimler tek bayramlarda olmamalıdır. Sürekli olarak denetimler yapılmalıdır. Polis ve jandarmanın denetimleri huzur veriyor" dedi.

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