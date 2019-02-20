Marmaris'te bahar havası

BAHARI müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düşerken, Marmaris'te ağaçlar çiçek açtı. Güneşli havayı fırsat bilenler de çoluk çocuk sahillere akın edip, parkları doldurdu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte Marmaris'te doğa canlanmaya başladı. Elektronik termometrelerin 17 dereceyi gösterdiği Marmaris'te ağaçlar çiçek açtı. Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometrelik halk plajında, çocuklarıyla birlikte şubat güneşinin tadını çıkartmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kadınlar, deniz manzarası eşliğinde portatif sandalyelerine oturup örgü örerken, çocuklar kumlarda oynadı, ayaklarını denize soktu. Bazıları ise sahil yolunda yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. Güneşli ve güzel havayı değerlendirmek isteyen Marmarisliler, sahil kenarındaki kafeteryaları da doldurdu. Kordon Caddesi ve Yat Limanı balık avlayarak vakit geçirmek isteyenlerin akınına uğradı.

İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından inanışa göre ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Gündüz hava sıcaklıkları 17 ila 19 derece arasında seyredecek. Nem yüzde 64 civarında. Yüksek rakımlarda aralıklı yağmur bekleniyor" bilgisini verdi.



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