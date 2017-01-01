Marmaris'te 5 bin kişi yılbaşını sokakta kutladı

MARMARİS'te, Belediye tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek, yiyecek ikramı yapıldı. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 5 bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ'ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Ardından halkın yakından tanıdığı yerel sanatçı Asuman, saat 22.50'de sahneye çıktı. Sanatçı, hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Çok sayıda kişi, hareketli şarkılar eşliğinde meydanda dans etti. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ve eşi Sevgi Acar meydanda halkın arasına karışarak yeni yıllarını kutladı.GENÇLERDEN BAŞKANA HEDİYEMeydanda burslu okutulan öğrencilere katkı sağlamak için açılan stantta bekleyen gençler, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a fotoğrafı ve altında 'Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris. Marmaris'in Kalesi Ali Acar. CHP Gençlik Kolları'ndan sevgilerle' yazılı küçük tabloyu yılbaşı hediyesi olarak verdi.HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BEĞENİLDİTrafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, yeni yıla girilmesi ile havai fişek gösterisi yapıldı. Marmaris Belediyesi yetkilileri tarafından 4 apartmanın çatısından 500 havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Çok sayıda kişi muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada 'Cennet Marmaris' diye paylaştı.KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ MEYDANDA KUTLAMA YAPTIMarmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, yeni yılı kutlamanın yapıldığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda karşıladı. Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, halkın yeni yılını kutlayarak iyi dileklerini iletti. Havai fişek gösterisi sonrası Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, nöbet yerlerini dolaşarak polislerin yeni yılını kutladı. Kaybakam ve beraberindekiler, daha sonra eğlencenin merkezi olarak kabul edilen Yat Limanı ve Barlar Sokağı'nda incelemelerde bulundu. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Hepimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" dedi.

FOTOĞRAFLI