Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 4 kişi polis tarafından yakalandı. Zanlıların 4 milyon lirayı bulan bir hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.Tepe ve Siteler Mahallesi'nde 1 hafta önce 2 ayrı villada, 4 milyon lirayı bulan 2 ayrı kasa hırsızlığı gerçekleşti. Zanlılar, değeri 2.5 milyon lirayı aşan ziynet eşyaları ile ABD, Kanada, İsveç ve Avrupa'nın 10 ülkesinden 17 yılda toplandığı belirtilen 1 milyon lira değerinde, 20 bin 600 adet puldan oluşan koleksiyonu, 250 bin lira değerinde dövizi ve 50 bin dolar değerinde Rolex saati çaldı. Çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatili için şehir dışında olan 2 aile, evlerine döndüklerinde hırsızlığı fark ederek, polise bildirdi. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, villalarda inceleme yaptı. Mahallelerdeki 30 ayrı güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ekipler, kasa hırsızlığından sabıkalı M.F. (30) ve İ.K.'yı (25) tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarında İ.K. ve M.F.'nin villadan kasa ve eşyalarla çıktığı görüldü. Zanlılar, Aydın'da bir kuyumcuda ziynet eşyaları bozdururken yakalandı. Ayrıca olayla bağlantılı Suriyeli E.A. (26) ile Türk vatandaşı C.A. (26), Marmaris'te yakalanarak emniyete getirildi. Şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ettiği bildirildi. Bir depoya konulduğu öğrenilen iki kasa ise bulundu. Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.