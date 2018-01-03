Marmaris'te 34 yıldır kömür kullanımı yasak

MUĞLA'nın, 34 yıldır kömür kullanılımının yasak olduğu ilçesi Marmaris'te, belediye ekipleri, havaların soğumasıyla kömür yakılmasının önüne geçmek için 7 gün 24 saat denetime başladı.Marmaris Belediyesi encümenince 20 Eylül 1984 tarihinde alınan kararla, ilçe merkezi ve kırsalında kömür yakmanın yasaklanmasına karar verildi. 34 yıldır kömür yakılmayan Marmaris'te, havanın soğumasıyla ısınma ihtiyacı arttı. Bazı vatandaşlardan kömür kullanımı yönünde gelen şikayetler üzerine ise Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, özel ekip kurdu. 7 gün 24 saat üzerinden 40 zabıta personeli, şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde denetimlerini artırdı. Gece gündüz mahalle aralarında devriye gezen zabıta ekipleri, odun satışı yapan yerler ile şüphelendikleri evlerde kontrole başladı.'TEMİZ HAVA İÇİN YASAĞI UYGULAYACAĞIZ'Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Havası, denizi ve doğasıyla kentimizin yaşanabilir olması için en güzel yasaklardan biri olan kömür yasağını uygulamaya devam ediyoruz" dedi. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver ise "İlçemize son yıllarda Anadolu'dan göç oldu. Birçok vatandaşımız, 34 yıldır uyguladığımız kömür yakma yasağını bilmiyor. Kendilerine yasak hakkında bilgilendirmede bulunduk. Son dönemlerde vatandaşlarımızdan kömür yakma ile ilgili çok fazla şikayetler aldık. Kurduğumuz ekibimizle 7 gün 24 saat nöbetleşe gece-gündüz mahalle aralarında denetim yapıyoruz. 20 Eylül 1984'te belediye encümeni tarafından kömür kullanılması yasaklandı. Marmaris'in temiz havasına zarar verdirmemek için yasağı devam ettiriyoruz. Kömür satışı yapan, kömür yakan veya bulundurana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 250 lira para cezası uygulanıyor" dedi.Zabıta personeli, yaptıkları denetimde kömür kullandığı tespit edilen beş kişiye ceza kesti. İlçede kalorifer, elektrikli aletler ve odun yakılarak ısınma ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI