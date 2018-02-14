Marmaris'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ikisi yabancı 14 çiftin nikahı kıyıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen ikisi yabancı uyruklu 14 çiftin nikahı kıyıldı.Marmaris Belediyesi'nin Armutalan Kültür Merkezi'ndeki nikah salonunda 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Özel bir tarihte dünya evine girmek isteyen 14 çift, Marmaris Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne 14 Şubat Sevgililer Günü için nikah başvurusunda bulundu. Bugün saat 14.00'da başlayan nikah törenleri akşam saat 20.00'a kadar devam etti. 14 çiftin nikahını kıyan nikah memuru Mahmut Mengilli, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ın çiftlere hediye ettiği tam altınları takdim etti. Kazakistan uyruklu Aliya Gabidulina ve Ali Çörüş'ün nikah merasimi sonrası yüzüklerini kardeşleri taktı. Aliya Gabidulina, "Böyle özel bir günde evlenmek ayrı bir mutluluk. Türk vatandaşı olacağım için çok mutluyum" dedi.Ali Çörüş ise, "Hem evlilik yıldönümünü hem de bu özel günü aynı zamanda kutlayacağım. Unutamayacağım bir gün oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI