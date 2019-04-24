Marmaris Körfezi'nde yunus heyecanı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında karaya yakın yüzen yunus ilgi çekti.

Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometrelik 'Mavi Bayraklı' halk plajı, bugün ilginç görüntülere sahne oldu. Bir haftadır ilçe körfezi açıklarında dolaşan yunus, karaya oldukça yakın yüzdü. Bazı kişiler yunusu, köpek balığı sanıp heyecanlandı. Hayvanın yunus olduğunu anlayınca daha rahat hareket eden vatandaşlar ve turistler, cep telefonuyla fotoğraflayıp, görüntüledi. Karaya yakın bir yerde, su yüzeyine birçok kez çıkarak kendini gösteren yunus, denize girip kendisine yaklaşan kişiyi fark edince gözden kayboldu.

Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, "Turban mevkisinde yunus terapi merkezi var. Büyük ihtimalle körfezde dolaşan yunus, erkek ve terapi merkezindeki dişiler için dolaşmakta. İlçe körfezinde 2 yunus tespit ettik. Sabah ve akşamüstü saatlerinde karaya yakın yüzüyorlar, kendilerini gösteriyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI