Marmaris'in birbirinden güzel koyları

MUĞLA'da yeşil ile mavinin birbirine karıştığı doğa harikası 36 muhteşem koya sahip Marmaris ilçesi baharı karşıladı.Marmaris'in Gökova ve Hisarönü Körfezleri ile Akdeniz'deki birbirinden güzel koyları mavi tur tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Yarımadanın özellikle Gökova ve Hisarönü Körfezlerine bakan yüzünde yer alan ve sık ormanlarla çevrili olan koyları, baharda da turistlerin ilgi odağı oldu. Marmaris'in Gökova Körfezi'nde özel kumuyla meşhur Kleopatra Adası ile koyunun bulunduğu Çamlı Koyu, İncekum, Taşbükü, Boncuk, Karaca, Sazan koyları ile İngiliz Limanı'ndaki Sazan, Cumhurbaşkanlığı konutunun bulunduğu Okluk, Malderesi, Çanak, Domuz koyları, Kolaylı'daki Ayın Koyu, Tunalı ile devamındaki Çiçekli, Ballı, Kamil Meriç, Ballısu, Kargılı, Löngöz, Tuzla, Hırsız, Yedi Adalar, Kambur Kemal, Saklıkoy, Bördübet, Balıkaşıran koyları birbirinden güzel koyların başında geliyor.İngiliz askerleri, yıllar önce savaş yıllarında saklandıkları adaya, denizle ormanın iç içe olması ve değişik kuşların bolluğu nedeniyle ‘Kuş Yatağı' anlamına gelen ‘Bird the bed' adını taktı. Bu ad zamanla değişime uğrayarak Bördübet olarak anılmaya başladı. Koy, ağustosun en sıcak günlerinde bile gölgeli ve serin iklimiyle ziyaretçileri karşılıyor. Turunç ve özellikle Amos Koyu'nda ise deniz içinde tarihi kalıntılar hala duruyor.

FOTOĞRAF