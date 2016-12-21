Marmaris halkı 'Gazi' unvanı için 3'e bölündü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - TBMM Darbe Araştırma Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın Marmaris'e 'Gazi' unvanı verilmesini istemesi kamuoyunda yankı uyardı. Marmaris'te yaşayanlarının bir kısmı teklife tepki gösterirken, bir bölümü uygun buldu. Esnafın bir kısmı bu kararın çıkması için Marmaris'te referandum yapılmasını teklif etti.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları yerinde incelemek için Marmaris'te bulunan TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, müzakereler esnasında şehrin isminin önüne 'Gazi' unvanı verilmesi için Muğla Milletvekilleri ile görüşerek meclise kanun teklifi verilebileceği açıklamasını yapması kamuoyunda yankı buldu. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise 'Kahraman Gazi Marmaris' olarak teklif verilmesinin uygun olduğunu kaydetti. AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, "15 Temmuz darbe kalkışması sonrası Marmaris'te bir tarih yazılmıştır. Güvenlik kuvvetleri, halk ve medya büyük bir özveri göstererek bu hainlere karşı mücadele etmiştir. Polislerin şehit olduğu yerlerde inceleme yaptığım esnada çok duygulandım. Bu nedenle, İstanbul Milletvekiliyim ama Muğla milletvekilleriyle görüşerek Marmaris önüne 'Gazi' unvanı verilebilmesi için meclise teklifte bulunacağım. Kentte de Gazi unvanın verilmesi teklifinin olumlu karşılandığını gördüm" dedi. Yapılan açıklamanın medyada yer bulması ardından Marmarisliler sosyal medyada, 'Marmaris adının başına Gazi olsun mu? Olmasın mı ?' tartışmasına başladı. Kısa sürede paylaşımlar yapılarak kimileri olumlu bazıları ise olumsuz görüş belirtti. Facebook ve Twitter'da yaklaşık 11 bin kişi sayfalarında anketi paylaşarak çeşitli yorumlar yazdı. Vatandaşlar, olumlu, olumsuz ve kararsız olarak üçe bölündü.

"UNVAN İÇİN REFERANDUMA GİDİLSİN"

Konuyla ilgili birçok kişi, 'Gazi' unvanı verilebilmesi için Marmaris halkının referanduma gitmesinde hem fikir oldu. Şehir dışında olduğu için telefonda açıklama yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris, turizmden ekmeğini kazanan bir şehir. Darbenin izlerini silebilmek ve turizme katkı sağlamak için mücadele verirken, böyle bir hatırlatma yapılması düşündürücüdür. Gazi unvanı bir vekilin söylemi ile olacak bir durum değil. Marmaris yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcilerinin görüşleri alınarak müzakere yapılmalıdır. Halkın görüşü alınmadan böyle bir kanun teklifi getirilirse emri vaki olur" dedi. Kent sakinlerinden bilgisayar şirketi sahibi Kubilay Durgun, "Vekilin açıklamasını izledim. Böyle bir karar ben veya birkaç kişinin olumlu, olumsuz görüş belirtmesiyle olmaz. Eğer, Marmaris adının önüne bir unvan gelecekse bu referandumla olmalıdır. Şu an Marmaris, ekonomik sorunları bir kenara bırakarak bu konuyu tartışıyor" dedi.

Vatandaşlardan berber Erdem Çimen ise, "Şehrimizin ismi olduğu gibi kalmalıdır. Ne önüne ne sonuna bir ad eklenmesini istemiyoruz. Yakışan kendi ismidir. Bir vekilin söylemesiyle olmuyor" dedi. Kırtasiye işletmecisi Ali Güven, "Marmaris'in kendi ismi yeterlidir" dedi. Restoran sahibi Mustafa Doğan ve esnaf Bahar Aydın ise, Marmaris adının önüne böyle bir unvanın verilmesinin çok uygun olduğunu kaydetti. Öte yandan birçok sivil toplum örgütü, dernek ve oda temsilcisi, konuşmaları dinlediklerini biraz bekleyerek ilerleyen günlerde gelişmelere göre açıklama yapacaklarını bildirdi. Turizmciler ve işadamları ise STK'lar gibi yaşanacak gelişmelere göre beyanda bulunacaklarını bildirdi.

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