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Marmaris gece gündüz cıvıl cıvıl

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilciler gündüz plaj, havuz başları ve su parklarını, geceleri ise sokakları ve eğlence mekanlarını doldurdu. Marmaris kent merkezinde sıcak havadan bunalan tatilciler, serinlemek...

Marmaris gece gündüz cıvıl cıvıl
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilciler gündüz plaj, havuz başları ve su parklarını, geceleri ise sokakları ve eğlence mekanlarını doldurdu.
Marmaris kent merkezinde sıcak havadan bunalan tatilciler, serinlemek için plajları doldurdu. İlçenin Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajları, tatilini geçiren vatandaşların renkli görüntülerine sahne oldu. Sıcaktan bunalanlar çocuklarıyla gün boyu denizde eğlenirken, kimi tatilciler şezlonglarını suya çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih edenler yanı sıra su sporlarıyla heyecan yaşayanlar çığlıklarıyla ortamı inletti. Sahil yolundaki ağaçların altında aileleriyle piknik yapanlar ise doğa ve eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı. Kimileri güneş altında sereserpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Tatilciler, gün boyu denizde serinleyerek çocuklarıyla oyunlar oynadı. Otel havuz başları ve su parklarında da sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Tatilciler su parklarında dönme dolap, kaydırak ve kaykay gibi aletlerde çocuklarıyla tatilin tadını çıkardı.
Kurban Bayramı tatilini Marmaris'te ailesiyle geçiren Metin Demirci, "İstanbul'dan ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Ailemle beraber gündüz denizin tadını çıkartırken akşam ise sokakları dolaşıp alışveriş merkezlerini geziyoruz" dedi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren plaj, havuz ve su parklarında eğlenenler, akşam ise kendilerini sokağa attı. Saat 22.00'den itibaren kent merkezinde bulunan Kordon ve Atatürk Caddesi yürüyüş yolu tatilcilerin akınına uğradı. Sahildeki kafeteryalarda meşrubatlarını yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi aileler çay bahçelerinde dinlenirken, çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Yat Limanı'nda sıralı restoran ve kafeteryalarda oturacak yer kalmadı. 112 disko ve barı ile ünlü Barlar Sokağı saat 24.00'ten itibaren tatilcilerin akınına uğradı. İşletmeler, doluluk sınırını aşınca kapılarını kapatarak dans grupları ve DJ'lerin hareketli müzikleri ile tatilcilere unutamayacakları eğlenceler yaşattı.

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