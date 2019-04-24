Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, turizm sezonunun ilk kruvaziyer yolcu gemisi 'Horizon' geldi. Gemiden inen çoğunluğu İspanyol turistler, şehri gezdi.

Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer gemisi, bugün Marmaris Körfezi'ndeki gümrüklü limana demir attı. Gemideki çoğunluğu İspanyol 1572 yolcu ve 616 kişilik personel, limandaki işlemleri sonrası kente giriş yaptı. Turistlerin büyük çoğunluğu önceden planlanmış kültür turlarına katılırken diğerleri de Kapalı Çarşı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler, Yat Limanı'ndaki kafeterya ve restoranlarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı. Marmaris Liman İşletmesi yetkilileri, "5 aylık süreçte 35 kruvaziyer yolcu gemisi, Marmaris'e gelecek. Horizon adlı gemi, çoğunluğu İspanyollardan oluşan turist getirdi. Ekim ayına kadar 18 sefer düzenleyecek" bilgisini verdi. Lüks yolcu gemisi, akşam saatlerinde Marmaris'ten ayrılarak turuna devam edecek.



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