Marmaris'e kadın komutan 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki jandarma karakoluna ilk defa kadın komutan atandı. Türkiye'nin ikinci kadın karakol komutanı olan Astsubay Üstçavuş Derya Rüştüoğlu, kısa sürede yöre halkının sevgisini kazandı.Jandarma Genel Komutanlığı, Turunç Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna kadın komutan atadı. 30 yaşında ve bekar olan Astsubay Üstçavuş Derya Rüştüoğlu, bir ay içinde yöre halkının ve yabancı turistlerin sevgisini kazandı. Türkiye'nin ikinci kadın karakol komutanı olan Rüştüoğlu tatile gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini de çekiyor. Haftanın 4 günü esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Rüştüoğlu sorunları yerinde dinlerken, yabancı turistlerle de görüş alışverişinde bulunuyor.Turunç'ta yerleşik yaşayan İngiliz vatandaşı Marry Zeybek, "Mahallemizde kadın bir komutan olması beni çok mutlu ediyor. Derya komutan turistlere ve Turunç halkına her konuda yardımcı oluyor. Ben bir İngiliz olarak çok mutluyum. Çünkü kadın komutanımız var artık" dedi.Çarşı esnaflarından Sami Gülmez ise "Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması anlamında asayişi sağlayan kişilerin kadın ve erkek olması fark etmiyor. Bizim için önemli olan turizm bölgesinde en iyi hizmeti verebilmesi. Derya komutan da sağ olsun her derdimize koşmaya çalışıyor. Biz çok memnunuz" dedi.Kahramanmaraşlı olan Derya Rüştüoğlu, 2009 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın açmış olduğu sınavlarda başarılı olup Astsubay Çavuş olarak mezun oldu. Bir süre merkez karakollarda görev yaptıktan sonra 1 ay önce Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi.Bekar olan Derya Rüştüoğlu'nun erkek kardeşinin de uzman çavuş olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI