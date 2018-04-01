Marmaris cıvıl cıvıl

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te bir süredir süren serin hava yerini, sıcağa bırakmasıyla sahil ve sokaklar doldu. Güneşli havayı görenler, sahillere akın etti, denize girenler oldu.

Marmaris ilçe merkezinde bir haftadır devam eden yağmurlu ve soğuk hava yerini güneşe bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 24 dereceyi gösterdiği ilçede, sahil ve sokaklar cıvıl cıvıl oldu. Güneşli havayı gören vatandaşlar ve yabancı turistler, sahillere akın etti. Kimileri çocuklarıyla halk plajında eğlenirken, bazıları da denize girdi.

Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi sahilindeki kafeteryalarda oturanlar, deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Turistler, deniz bisikletiyle körfezi keşfederken, bazıları şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Sahil yolları, yürüyüş ve spor yapanlar ile canlandı. Kent merkezinin yeni buluşma noktalarından biri olan Saman İskelesi'ndeki Belediye Aile Çay Bahçesi, eşsiz manzarasını seyredenlerle doldu. Çaylar yudumlandı, çocuklar parkta oyuncaklarla gün boyu oyunlar oynadı. Siteler Mahallesi'nden başlayarak İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahiller, vatandaş ile turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecektir. Hafta başından itibaren sıcaklarda artışlar gözlemlenecektir" dedi.



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