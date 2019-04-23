Marmaris 105 Sokak'ta 23 Nisan coşkusu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki 105 Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sokağı çocuklarıyla dolduran yaklaşık 2 bin kişi, bayram coşkusu yaşadı.Kemeraltı Mahallesi 105 Sokak'ta bu yıl 6'ncısı yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Evlerin balkonları, dükkanlara da Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. 100 metrelik sokağın her bir köşesi kırmızı-beyaz kumaşlarla süslendi. Öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte çizip, boyadıkları ve üzerine '23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun' yazılı pankartlar, sokağın başı, sonu ve ortasına asıldı. Sokak, tören süresince polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılıp, gerekli güvenlik önlemi alındı.GELİN GİBİ SÜSLENDİSüslenen 105 Sokak'ta saat 12.00'de kutlama programı başladı. Marmaris protokolünün yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerin temsilcileri de sokağa geldi. Sokağı çocuklarıyla dolduran kalabalık bayram coşkusu yaşadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere bir dakika saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada, çalınan marş ve müziklere kalabalık coşkuyla eşlik etti. Yüzleri boyanan çocuklar, palyaçolarla eğlendi.Çalan marşlar ve müzikler eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta gönüllerince dans etti. Hareketliliği merak eden turistlerin yanı sıra ilçede yerleşik yaşayan yabancılar da çocuklarıyla sokağa geldi. Apartman sakinleri ve çeşitli işletmecilerin getirdiği yiyecek-içecek ikramının yapıldığı kutlamada, sokağı dolduran binlerce kişi, müzikler eşliğinde çocukların coşkusuna ortak oldu. Motosiklet grupları arkalarına aldıkları çocuklarla kortej geçişi yaptı. Yerel gruplar sihirbazlık gösterileri sundu. Kurulan sahne ve sokakta folklor ekipleri ve dans grupları gösteriler yaptı. 23 Nisan konulu şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından başarı belgeleri verildi.5 YAŞINDAKİ MİRSAD, DAVULUYLA COŞTURDUAna sınıfına giden 5 yaşındaki Mirsad Kaya, çıktığı sahnede 'Erik Dalı' isimli türküye davul çalarak eşlik etti. Kaya'nın performansı dikkat çekti. Çocuklar Erik Dalı'nda yerlerinde oynarken, anne ve babalarına ise cep telefonlarıyla onları görüntüledi.'DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER'Altı yıldır sokaktaki kutamayı organize eden terzi Salih Yazgan (65), "İmece usulü bu yılda altıncısını düzenlediğimiz Türkiye'de bir ilk olan kutlamalarımıza destek veren herkese teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk iyi ki 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye etmiş. Çocuklarımla beraber kendimi yedi yaşında hissediyorum" dedi.Kutlamalar, çalan hareketli şarkılar eşliğinde devam etti.Etkinliğe katılan ve bir Türk ile evli olan İskoçya vatandaşı Leyla Oğulyaymış, "Son zamanlarda böyle güzel kutlama görmemiştim. Türkiye ve Marmaris çok güzel. Mutlulukla organizasyonu izledim" dedi.

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